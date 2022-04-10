Мужчина погиб при срыве грузовика в ущелье в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 апреля в 15:30 в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что в Ескелдинском районе, в ущелье «Черкасай» с горной дороги произошло опрокидывание в ущелье автомашины «Газ-66». В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области (5 сотрудников и одна единица техники), волонтеров (10 человек и 2 единицы техники) проведены работы по подъему из ущелья тела погибшего водителя.