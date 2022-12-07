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    Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в СКО

    7 Декабря 2022, 18:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали еще один случай гибели человека при пожаре в жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание в жилом доме произошло в селе Новоселовка района им. Г. Мусрепова во вторник, 6-го декабря.

    До прибытия пожарных сельчане эвакуировали 65-летнего мужчину. На месте спасатели провели разведку, вынесли из дома два газовых баллона, а также обнаружили тело 40-летнего мужчины.

    Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям района им. Г. Мусрепова Санат Мукашев отметил, что обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

    Несколькими днями ранее в Есильском районе в собственном доме во время пожара погибла пожилая женщина.

    С начала года в регионе зарегистрировали 623 пожара, из которых 73% приходятся на жилой сектор. В огне погибли более 30 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пожар
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