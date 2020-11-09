Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю произошло 14 пожаров, один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления снижения рисков, бедствий и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин сообщил, что пожар со смертельным исходом произошел в частном доме в селе Пресновке Жамбылского района.

«На месте пожара обнаружили труп 53-летнего мужчины. Предварительная причина пожара – нарушения правил безопасности при эксплуатации нагревательных приборов кустарного изготовления. С понижением температуры воздуха наблюдается увеличение нагрузки на сеть из-за приборов отопления. Население нередко использует нагревательные приборы, собранные буквально из подручных средств. При неправильной эксплуатации к пожару могут привести нагревательные приборы и заводского отопления. Их, как и печи, нельзя оставлять без присмотра», - отметил Д.Растихин.

Он добавил, что автолюбители тоже иногда прибегают к разным ухищрениям, чтобы сэкономить топливо на обогреве машины. Некоторые применяют паяльные лампы, утепляют моторные отсеки одеялами – в результате происходят пожары на транспорте.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 578 пожаров, из них 435 в жилом секторе. В огне погибли 43 человека, из них пятеро детей. Произошло 8 случаев групповой гибели людей при пожарах, в которых погибли 20 человек. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Ущерб от пожаров превысил 116 млн тенге.

Основными причинам пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, приборов отопления.