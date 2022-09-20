Мужчина погиб при лобовом столкновении двух авто в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На трассе Костанай-Аулиеколь- Сурган произошло лобовое столкновение двух авто. Один из водителей скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 сентября в 7.40 на трассе республиканского значения Костанай –Аулиеколь- Сурган на 21 км 39-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате совершил лобовое столкновение с автомашиной Skoda под управлением 42-летнего водителя», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Двое пассажиров и водитель автомашины Skoda доставлены в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.



