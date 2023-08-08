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    Мужчина погиб под завалами сыра в собственной сыроварне в Италии

    8 Августа 2023, 09:27

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - 74-летний Джакомо Кьяппарини, владелец сыроварни, погиб под завалами тысячи головок сыра в воскресенье на складе в городе Романо-ди-Ломбардия на севере Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    На складе, расположенном примерно в 50 км к востоку от Милана, находилось в общей сложности 25 000 головок Грана Падано, сорт твердого сыра, напоминающего пармезан и очень популярного в Италии.

    Обрушение одной из полок с сыром вызвало эффект домино, в результате которого тысячи головок сыра, каждое из которых весит около 40 кг, посыпались вниз.

    Спасатели работали всю ночь, чтобы спасти мужчину, но надежда найти его живым угасала с каждой минутой. Более 12 часов ушло на то, чтобы найти и извлечь из-под завалов тело Джакомо Кьяппарини.

    Сообщается, что некоторые головки сыра падали примерно с высоты 10 метров.

    Ущерб, нанесенный бизнесу, оценивается в 7 миллионов евро (или 6 миллионов фунтов стерлингов), передает Euronews.

    Местная полиция начала расследование инцидента.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Италия Мировые новости
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