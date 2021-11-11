Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб в результате столкновения двух «КамАЗов» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Онгарсыновой.

«Машина, груженная щебнем, стояла по улице Онгарсыновой в южном направлении, по пути следования произошла незначительная поломка, водитель ждал техпомощи. В это время в стоящий «КамАЗ» на полном ходу въехал еще один грузовик. В результате мужчина, помогавший с ремонтом, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц города», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

По факту аварии со смертельным исходом полицейские начали досудебное производство. Назначены экспертизы.

Отметим, ранее школьник погиб под колесами грузовика в Алматинской области.