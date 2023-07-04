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    Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу

    4 Июля 2023, 11:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу. ДТП произошло в Кербулакском районе с участием автомашины Lexus ES 300. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    За рулем авто находился 34-летний водитель, который на 177 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск насмерть сбил пешехода. Погибший оказался 44-летним жителем соседнего Коксуского района.

    Причину его появления на безлюдной ночной трассе полицейские сейчас выясняют. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование. Авто водворено на спецстоянку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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