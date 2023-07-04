Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб под колесами авто на трассе в области Жетысу. ДТП произошло в Кербулакском районе с участием автомашины Lexus ES 300. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

За рулем авто находился 34-летний водитель, который на 177 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск насмерть сбил пешехода. Погибший оказался 44-летним жителем соседнего Коксуского района.

Причину его появления на безлюдной ночной трассе полицейские сейчас выясняют. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование. Авто водворено на спецстоянку.