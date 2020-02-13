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Мужчина погиб от взрыва газбаллона в Павлодарской области

13 Февраля 2020 14:23
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Мужчина погиб от взрыва газбаллона в Павлодарской области

БАЯНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в Баянаульском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Двенадцатого февраля в 17:10 в селе Каратомар Баянаульского района Павлодарской области в двухквартирном газоблочном жилом доме на кухне произошёл хлопок газо-воздушной смеси (ёмкость баллона - пять литров) без горения с обрушением перекрытия и кровли на площади 80 квадратных метров (общая площадь дома - 90 квадратных метров). В результате обрушения на месте обнаружен труп мужчины 1989 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

С ожогами обеих рук, лица, спины второй-третьей степеней в центральную районную больницу посёлка Баянаул доставлена хозяйка дома, 1967 года рождения.
«В данной квартире производилась работа по установке натяжных потолков. Газовый баллон отогревали около отопительной печи на твёрдом топливе, в результате чего произошёл хлопок газо-воздушной смеси», - добавили в региональном ДЧС.
Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового баллона.
«В соседней квартире проживают два человека: мужчина 1978 года рождения, женщина 1943 года рождения. В результате происшествия не пострадали, - подчеркнули спасатели. - Квартира после происшествия не пригодна для проживания (имеется угроза обрушения). Члены семьи из данной квартиры в настоящее время находятся у родственников».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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