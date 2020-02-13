Мужчина погиб от взрыва газбаллона в Павлодарской области

БАЯНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в Баянаульском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Двенадцатого февраля в 17:10 в селе Каратомар Баянаульского района Павлодарской области в двухквартирном газоблочном жилом доме на кухне произошёл хлопок газо-воздушной смеси (ёмкость баллона - пять литров) без горения с обрушением перекрытия и кровли на площади 80 квадратных метров (общая площадь дома - 90 квадратных метров). В результате обрушения на месте обнаружен труп мужчины 1989 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

С ожогами обеих рук, лица, спины второй-третьей степеней в центральную районную больницу посёлка Баянаул доставлена хозяйка дома, 1967 года рождения.

«В данной квартире производилась работа по установке натяжных потолков. Газовый баллон отогревали около отопительной печи на твёрдом топливе, в результате чего произошёл хлопок газо-воздушной смеси», - добавили в региональном ДЧС.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового баллона.

«В соседней квартире проживают два человека: мужчина 1978 года рождения, женщина 1943 года рождения. В результате происшествия не пострадали, - подчеркнули спасатели. - Квартира после происшествия не пригодна для проживания (имеется угроза обрушения). Члены семьи из данной квартиры в настоящее время находятся у родственников».