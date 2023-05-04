Мужчина открыл стрельбу в медцентре Атланты из-за отказа в лекарстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый арестован. По словам его матери, ему отказались выписывать лекарство «Ативан» для борьбы с депрессией, после чего у него случился нервный срыв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Полиция Атланты арестовала мужчину, который открыл огонь в зале ожидания медицинского центра в деловом центре города. В результате стрельбы погиб человек, еще четверо в критическом состоянии в больнице.

Подозреваемый скрылся после стрельбы. Им оказался 24-летний Дейон Паттерсон. Со слов его матери, у ее сына, бывшего служащего береговой охраны, произошла некоторая психическая нестабильность из-за лекарств, которые он получил от Министерства здравоохранения по делам ветеранов. Она рассказала, что ее сын хотел принимать препарат «Ативан» для борьбы с беспокойством и депрессией, но ему отказались его выписывать из-за риска привыкания. Его мать – медсестра. Она обещала следить за приемом лекарства ее сыном.



