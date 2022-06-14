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    Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в штате Техас

    14 Июня 2022, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженный мужчина убит полицией после открытия стрельбы в детском тренировочном лагере штата Техас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Инцидент произошел в спортивном комплексе Duncanville Fieldhouse города Дунканвилл округа Даллас, в котором находилось около 250 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Никто из них не пострадал. После начала стрельбы часть детей успели вывести в безопасную зону.

    Вооруженный мужчина вошел в здание молодежного спортивного центра, на входе сопротивление ему оказал сотрудник охраны. После перестрелки стрелок прошел через класс с детьми и направился в главный спортзал, где был смертельно ранен прибывшей полицией. Нападавшему оказали первую медицинскую помощь, но в больнице он скончался от ранений.

    Инцидент произошел почти через три недели после того, как вооруженный мужчина ворвался в начальную школу в городе Ювалд, примерно в 350 милях к юго-западу от Дунканвилла, и убил 19 детей и двух учителей.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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