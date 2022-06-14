Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в штате Техас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженный мужчина убит полицией после открытия стрельбы в детском тренировочном лагере штата Техас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел в спортивном комплексе Duncanville Fieldhouse города Дунканвилл округа Даллас, в котором находилось около 250 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Никто из них не пострадал. После начала стрельбы часть детей успели вывести в безопасную зону.

Вооруженный мужчина вошел в здание молодежного спортивного центра, на входе сопротивление ему оказал сотрудник охраны. После перестрелки стрелок прошел через класс с детьми и направился в главный спортзал, где был смертельно ранен прибывшей полицией. Нападавшему оказали первую медицинскую помощь, но в больнице он скончался от ранений.

Инцидент произошел почти через три недели после того, как вооруженный мужчина ворвался в начальную школу в городе Ювалд, примерно в 350 милях к юго-западу от Дунканвилла, и убил 19 детей и двух учителей.



