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    Мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева

    30 Июня 2023, 21:32

    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщает местная полиция. По меньшей мере два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, прилетевший из Турции, после того как ему запретили въезд в страну.

    Мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений.

    Пассажиров из здания эвакуировали, рейсы из аэропорта задержаны.

    Как сообщается, мужчина произвел несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений.

    Спецназ начал штурмовать помещение, где, возможно, находятся заложники.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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