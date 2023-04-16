Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Алматы: его задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры одного из домов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, на сообщение о мужчине, стрелявшем из окна квартиры одного из домов, первыми отреагировали патрульные и спецназ.

«Задержан гражданин К., 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет. Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования. Другие подробности, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.



