Мужчина ограбил астанчанку в отместку за отказ в знакомстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицию обратилась 32-летняя астанчанка, которая заявила, что стала жертвой ограбления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром потерпевшая вышла во двор жилого дома по улице Бейбарыс Султан, где встретила незнакомого парня. Мужчина подошел к ней и предложил познакомиться. Получив отказ, незнакомец повалил девушку на землю и вырвал сумку из рук, в которой находились документы, а также телефон. Потерпевшая бросилась вслед за убегающим мужчиной, но не смогла его догнать.

Лишившись сумки и мобильника, стоимостью 150 тысяч тенге, астанчанка обратилась в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские отдела полиции Сарыаркинского района по горячим следам установили 33-летнего мужчину, причастного к ограблению. Вещественные доказательства изъяты.

По факту заведено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РК, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.