Мужчина напал на полицейского на модульном посту в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в социальных сетях распространяется видео, как стражи порядка надевают наручники мужчине, лежащему на полу модульного поста. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, 35-летний горожанин в нетрезвом состоянии пытался спровоцировать конфликт с прохожими. Происходило это напротив стационарного поста полиции модульного типа. Мужчину задержали.

«По доставлению в стационарный пост полиции задержанный отказывался выполнять законные требования полицейских, вел себя агрессивно. В результате сотрудники полиции были вынуждены применить специальные средства», - пояснили в пресс-службе.

Видео с жетона полицейских, на кадрах которого видно, как мужчина бросается в сторону стражей порядка, в пресс-службе предоставили.

Против несостоявшегося дебошира составили протокол по факту противоправных действий, выразившихся в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Материалы передали на рассмотрение в судебные органы.

За семь месяцев в регионе зарегистрировали 296 фактов неповиновения законным требованиям сотрудников полиции.