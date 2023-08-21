Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мужчина напал на полицейского на модульном посту в Петропавловске

    21 Августа 2023, 13:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в социальных сетях распространяется видео, как стражи порядка надевают наручники мужчине, лежащему на полу модульного поста. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, 35-летний горожанин в нетрезвом состоянии пытался спровоцировать конфликт с прохожими. Происходило это напротив стационарного поста полиции модульного типа. Мужчину задержали.

    «По доставлению в стационарный пост полиции задержанный отказывался выполнять законные требования полицейских, вел себя агрессивно. В результате сотрудники полиции были вынуждены применить специальные средства», - пояснили в пресс-службе.

    Видео с жетона полицейских, на кадрах которого видно, как мужчина бросается в сторону стражей порядка, в пресс-службе предоставили.

    Против несостоявшегося дебошира составили протокол по факту противоправных действий, выразившихся в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Материалы передали на рассмотрение в судебные органы.

    За семь месяцев в регионе зарегистрировали 296 фактов неповиновения законным требованиям сотрудников полиции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Северной Ирландией
    Казахстан выигрывает после первого тайма в матче с Северной Ирландией
    Касым-Жомарт Токаев присутствует на матче сборных Казахстана и Северной Ирландии
    Казахстанские школьники установили рекорд по игре в тогызкумалак
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане