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    Мужчина напал на оружейный магазин и устроил стрельбу в Шымкенте

    20 Февраля 2023, 17:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Напавшего на оружейный магазин мужчину задержали полицейские Шымкента, МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

    Сегодня примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова.

    На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка.

    Один из охранников был ранен.

    Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП.

    Как оказалось, мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин «Сайга» без бойка.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МВД РК Шымкент
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