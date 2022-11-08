Мужчина нанес жене несколько ножевых ранений в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на своей странице в сети Instagram написала пост о том, как ее муж напал на нее с ножом на глазах пятилетней дочери. Мужчину задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я отбросила все свои страхи и решилась рассказать обо всем ужасе, который произошел со мной и моей дочкой 21 мая 2022 в 5:30 в Алматы, у нас дома. Мы с дочкой спали в одной комнате на одной кровати, муж спал в зале. Я проснулась от того, что мой муж хотел меня зарезать, одной рукой он держал мне рот, а второй резал, вонзал нож в шею, я сопротивлялась пыталась кричать, пыталась убрать его руку со рта, дергалась. Мы упали на пол, я хваталась за все, что было рядом, но он не отпускал меня, крепко держал рот и продолжал тыкать в меня ножом», - пишет женщина.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт расследовали сотрудники отдела полиции при УП Бостандыкского района.

«Подозреваемый - гражданин В. 1993 года рождения. Его сразу же задержали и водворили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 19 сентября 2022 года материалы уголовного дела в порядке статьи 300 УПК РК передали с обвинительным актом в суд Бостандыкского района Алматы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.