Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина нанес жене несколько ножевых ранений в Алматы

    8 Ноября 2022, 00:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на своей странице в сети Instagram написала пост о том, как ее муж напал на нее с ножом на глазах пятилетней дочери. Мужчину задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я отбросила все свои страхи и решилась рассказать обо всем ужасе, который произошел со мной и моей дочкой 21 мая 2022 в 5:30 в Алматы, у нас дома. Мы с дочкой спали в одной комнате на одной кровати, муж спал в зале. Я проснулась от того, что мой муж хотел меня зарезать, одной рукой он держал мне рот, а второй резал, вонзал нож в шею, я сопротивлялась пыталась кричать, пыталась убрать его руку со рта, дергалась. Мы упали на пол, я хваталась за все, что было рядом, но он не отпускал меня, крепко держал рот и продолжал тыкать в меня ножом», - пишет женщина.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт расследовали сотрудники отдела полиции при УП Бостандыкского района.

    «Подозреваемый - гражданин В. 1993 года рождения. Его сразу же задержали и водворили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 19 сентября 2022 года материалы уголовного дела в порядке статьи 300 УПК РК передали с обвинительным актом в суд Бостандыкского района Алматы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане