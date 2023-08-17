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    Мужчина избивал собак палкой с гвоздями в Атырау

    17 Августа 2023, 22:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за избиение собак, видео которого зоозащитники распространили в социальных сетях, оштрафуют пожилого мужчину. Дело уже передано в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы, живущие в микрорайоне Привокзальный, сняли на видео пожилого мужчину, избивавшего бездомных собак деревянной палкой с гвоздями. Видео было передано волонтерам общественного фонда «Доброе сердце», которые разместили кадры в социальных сетях и обратились в полицию.

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, подозреваемый будет привлечен к ответственности. В отношении него составлен административный протокол по статье 407-1 УК РК, который влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП или 17 250 тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество Животные Атырау
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