Мужчина избивал собак палкой с гвоздями в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за избиение собак, видео которого зоозащитники распространили в социальных сетях, оштрафуют пожилого мужчину. Дело уже передано в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы, живущие в микрорайоне Привокзальный, сняли на видео пожилого мужчину, избивавшего бездомных собак деревянной палкой с гвоздями. Видео было передано волонтерам общественного фонда «Доброе сердце», которые разместили кадры в социальных сетях и обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, подозреваемый будет привлечен к ответственности. В отношении него составлен административный протокол по статье 407-1 УК РК, который влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП или 17 250 тенге.