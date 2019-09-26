Мужчина избивал приемных детей и насиловал падчерицу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Приверженеца деструктивного религиозного течения, долгое время державшего в страхе своих приемных детей и издевавшегося над ними, осудили на 9 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 сентября текущего года Казыбекбийским районным судом города Караганды к 9 годам лишения свободы осужден местный житель, обвиняемый в изнасиловании и незаконном лишении свободы своей 19-летней падчерицы.

«В начале апреля текущего года потерпевшая заявила об этом в полицию.

По её словам, отчим позиционировал себя как приверженца деструктивного религиозного течения, носил бороду. Религиозные познания получал в Интернете. Когда мать находилась на работе, отчим ругал детей нецензурной бранью. Применял к ним физическое насилие из-за отказа совершать религиозные обряды», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также мужчина угрожал физической расправой и убийством в случае обращения в правоохранительные органы. Долгое время дети боялись и скрывали насилие даже от матери.

Факт насильственных действий зарегистрирован в ЕРДР. Расследование велось по статьям 120 ч.2. 121 ч.2 и 126 ч.2 УК РК.

По приговору суда преступник будет отбывать уголовное наказание в колонии максимальной безопасности.