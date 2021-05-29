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    14:39, 29 Май 2021 | GMT +6

    Мужчина избил 13-летнего подростка в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мужчину, избившего несовершеннолетнего, привлекут к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

    28 мая текущего года в 21:35 часов на канал «102» поступил вызов о том, что во дворе дома по ул. Бараева неизвестный мужчина избил несовершеннолетнего ребенка.

    По данному факту установлен и доставлен в полицию 36-летний житель города, который пояснил, что его 10-летняя дочь прибежала домой в крови, рассказав, что во дворе мальчик 13 лет играясь, пнул мячом в ее лицо.

    После этого, он вышел на улицу и ударил обидчика дочери. Мальчик был доставлен в больницу и госпитализирован.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что подобные действия со стороны взрослых недопустимы. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.



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