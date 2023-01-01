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Мужчина и женщина погибли в ДТП близ Талдыкоргана

1 Января 2023, 14:02
Мужчина и женщина погибли в ДТП близ Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли при опрокидывании легкового авто близ Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«ДТП произошло 1 января с участием «Фольксваген Гольф» на 10 км трассы Талдыкорган-Уштобе. 42-летний водитель не справился с рулевым управлением автомашины и, выехав за обочину дороги, допустил ее опрокидывание. На месте происшествия погибли сам водитель немецкой иномарки и его 35-летний пассажир-женщина», - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК.

Полицейские напоминают, что на территории региона (с 31 декабря по 4 января) продолжают сохраняться сложные погодные условия, сопровождаемые снегопадом и гололедицей на автодорогах. В этой связи всех просят строго соблюдать ПДД, не превышать допустимый скоростной режим и не игнорировать требования дорожной безопасности.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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