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    Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Темиртау

    12 Июля 2023, 08:45

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар разгорелся во вторник вечером в одном из многоэтажных домов Темиртау. В результате пожара погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «11 июля в 19:57 в городе Темиртау в 9-ти этажном доме в квартире на 2-м этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 5 кв.м. Силами пожарных из квартиры в бессознательном состоянии вынесены хозяин квартиры 1991 г.р. и его племянница 2015 г.р., которые были переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли пострадавшим. Мужчина и девочка скончались», - говорится в сообщении МЧС.

    Вместе с тем, огнеборцами по лестничному маршу были эвакуированы 8 человек, из них 3 детей. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 20:33.

    По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня, не исключается детская шалость с огнем.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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