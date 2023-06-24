Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мужчина два года бесплатно жил в пятизвездочном отеле в Индии

    24 Июня 2023, 23:16

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – За два года бесплатного проживания мужчина задолжал администрации отеля более 70 000 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Ladbible.com.

    Мужчина умудрялся почти два года проживать в пятизвездочном отеле ни разу за это не заплатив.

    Менеджеры отеля Roseate House, который расположен недалеко от аэропорта Нью-Дели, обнаружили, что мужчина зарегистрировался 30 мая 2019 года, забронировав проживание всего на одну ночь. Однако с помощью различных уловок ему удалось остаться там до 22 января 2022 года. Мужчину обвиняют в сговоре с персоналом отеля, иначе как бы ему неоднократно продлевали проживание в номере без оплаты.

    Администрация отеля также предъявила мужчине обвинения в мошенничестве и махинациях с чужими счетами и подменой документов, в противном случае бесплатное проживание гражданина в отеле столько времени не допустили бы.

    Таким образом, он задолжал администрации отеля более 5 миллионов рупий, что составляет около 55 000 фунтов стерлингов или 70 000 долларов.

    Дело передали в полицию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане
    Есть ли будущее за переходом к «зеленой» энергетике? Взгляд из Азербайджана
    Самый большой над Дунаем мост открыли в Румынии
    24 человека погибли из-за утечки газа в ЮАР
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне