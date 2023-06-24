Мужчина два года бесплатно жил в пятизвездочном отеле в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – За два года бесплатного проживания мужчина задолжал администрации отеля более 70 000 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Ladbible.com.

Мужчина умудрялся почти два года проживать в пятизвездочном отеле ни разу за это не заплатив.

Менеджеры отеля Roseate House, который расположен недалеко от аэропорта Нью-Дели, обнаружили, что мужчина зарегистрировался 30 мая 2019 года, забронировав проживание всего на одну ночь. Однако с помощью различных уловок ему удалось остаться там до 22 января 2022 года. Мужчину обвиняют в сговоре с персоналом отеля, иначе как бы ему неоднократно продлевали проживание в номере без оплаты.

Администрация отеля также предъявила мужчине обвинения в мошенничестве и махинациях с чужими счетами и подменой документов, в противном случае бесплатное проживание гражданина в отеле столько времени не допустили бы.

Таким образом, он задолжал администрации отеля более 5 миллионов рупий, что составляет около 55 000 фунтов стерлингов или 70 000 долларов.

Дело передали в полицию.