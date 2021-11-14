Мужчина до смерти забил друга в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Убийство произошло в поселке Серебряково, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, двое мужчин 55 и 43 лет распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора и один нанес второму телесные повреждения и покинул место преступление. Через день вернулся и увидел друга без сознания и вызвал скорую помощь. Но врачи уже не смогли ничего сделать и мужчина скончался по пути в больницу. В тот же день подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК «Нанесение телесных повреждений повлекших смерть». В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности», - подчеркнули в полиции.