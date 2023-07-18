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    Мужчина до смерти избил односельчанина в Костанайской области

    18 Июля 2023, 19:49

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мужчина до смерти избил односельчанина в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступление совершено в поселке Мендыкара. В полицию позвонил житель районного центра, который и сообщил о найденном возле дома трупе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на теле погибшего имеются видимые признаки насильственной смерти.

    По факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насильственной смерти от полученных телесных повреждений. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель.

    Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что между мужчинами произошла ссора, на почве распития спиртных напитков. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался. Проводятся необходимые следственные действия, подозреваемый арестован

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК
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