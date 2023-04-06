Мужчина чудом выжил в Испании, выйдя из прачечной за секунду до взрыва

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Простая ошибка чуть не стоила жизни мужчине, который чудом избежал взрыва в прачечной самообслуживания в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yahoo News.

Ужасающие кадры показывают момент, когда сушильная машина разнесла прачечную на куски.

Согласно сообщениям, драматические кадры были сняты в портовом городе Ла-Корунья еще в марте, но лишь на этой неделе они попали в Интернет.

На видео - мужчина, выходящий из местной прачечной с мешками для белья в руке. Буквально через несколько секунд сушилка внезапно прекращает работу, ее дверца распахивается, и прачечную озаряет вспышка огненного взрыва.

Ударная волна от взрыва выбила витрину прачечной, а вывеска оторвалась от здания. Сообщается, что причиной взрыва стала зажигалка, оставленная в кармане брюк.

Зажигалки обычно наполнены бутаном, который является легковоспламеняющимся газом, при ее повреждении может возникнуть пожар.

Комментируя видео в Twitter, некоторые пользователи соцсетей сравнили произошедшее со сценой из фильма. «Похоже на первые кадры из боевика», — написал один из них.

«У этого парня есть ангел-хранитель, который действительно присматривает за ним», — отметил другой.



