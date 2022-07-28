Мужчина бросился под КамАЗ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина идет по проезжей части дороги в Атырау, а затем падает под движущийся КамАЗ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на улице Курмангазы на проезжей части дороги, на которую вышел мужчина.

Часть машин встала, часть водителей двигались очень медленно, видя человека. Полицейские попытались его остановить. Но это им не удалось. Мужчина бросился под движущийся КамАЗ.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что герой ролика жив. По данному факту проводится расследование по статье 105 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

В социальных сетях есть комментарий, что мужчина психически болен. В пресс-службе областного управления здравоохранения пообещали предоставить информацию по этому инциденту чуть позже.





Кадр из видео