Муж Бритни Спирс высказался о предстоящем разводе с певицей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сэм Асгари, который является мужем Бритни Спирс с июня 2022 года, сделал в среду заявление в соцсетях после подачи заявления на развод с певицей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

«После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего», - написал он в Stories Instagram.

«Просить о конфиденциальности кажется смешным, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и внимательными», - добавил он.

Актер и личный тренер певицы подал заявление о расторжении брака в Верховный суд Лос-Анджелеса в среду, сославшись на «непримиримые разногласия». Дата расставания пары - 28 июля, говорится в копии заявления, полученной CNN.

Пара сочеталась браком в июне прошлого года после помолвки в сентябре 2021 года. Впервые они встретились в 2016 году, когда Асгари снялся вместе со Спирс в музыкальном клипе на ее сингл «Slumber Party».

Спирс и Асгари поженились через семь месяцев после того, как опека, в которой Спирс находилась в течение 13 лет, была прекращена судьей из Лос-Анджелеса на известном судебном слушании, проходившем в ноябре 2021 года.