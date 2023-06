Музейные уроки и выставки проведут в честь Дня Победы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подготовили праздничные мероприятия в честь Дня Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 мая в областной филармонии им. Акана Сері состоится концерт песен военных лет эстрадно-джазового оркестра. В детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова - выставка-реквием «Дорогая сердцу книга о войне». 9 мая здесь проведут музыкальный вечер «Песни военных лет», 13 мая - обзор-интервью «Не забывая страницы войны».

9 мая в резиденции Абылай хана пройдёт выставка «Er esimi, el esinde», посвящённая Дню Победы.

До 21 мая в областном историко-краеведческом музее проводят тематические экскурсии по залу «История края 1940 — 1990 гг.». До 14 мая - музейный урок «Всё для фронта! Всё для Победы!». Заранее необходимо оставить заявку на посещение.

В областной библиотеке имени С. Муканова работает выставка-хроника «Pages of books will tell you about the war» - «Страницы книг расскажут о войне». 12 мая здесь запланирован вечер-портрет «Ерлігі елге өнеге» к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, североказахстанца Искака Ибраева.

В День Победы, 9 мая, творческие коллективы Петропавловска дадут концерты во дворах домов, где проживают ветераны войны.

