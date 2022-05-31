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    Музеям Узбекистана ежегодно будут выделять $270 тыс. на выкуп раритетов у населения

    31 Мая 2022, 22:39

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля в Узбекистане запустят постоянную общенародную акцию «Мой вклад в национальное наследие!», в рамках которой музеи начнут покупать у населения произведения искусства, созданные в годы независимости и имеющие высокую художественную ценность. Соответствующие меры предусмотрены Постановлением президента Узбекистана «О мерах по развитию сферы услуг в музеях», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На покупку культурных ценностей музеям планируется выделять по 3 млрд сумов ($273 тыс.) в год за счет средств, выделенных из госбюджета Фонду культурного наследия. Государственным музеям в регионах будут выделять по 500 млн сумов ($45 тыс.) из республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента.

    Президент обязал государственные организации и учреждения на безвозмездной основе передавать госмузеям образцы новых видов производимой ими профильной продукции.

    Музейных работников, принявших участие в оказании платных услуг, будут поощрять материально. Госмузеям разрешили привлекать дополнительных работников с учетом конъюнктуры рынка за счет внебюджетных средств, с ними будут заключать гражданско-правовые договоры.

    Генеральной прокуратуре совместно с Агентством культурного наследия, Инспекцией по охране культурного наследия и Академией наук поручено в двухмесячный срок утвердить адресный план и провести сплошную инвентаризацию музейных предметов и коллекций, а также культурных ценностей во всех музеях и в других фондах, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Также они должны усилить меры по охране музейных предметов и иных культурных ценностей.

    Кроме этого, с 1 июля государственным музеям в Узбекистане разрешается принимать посетителей ежедневно до 22.00, при необходимости - и в ночное время.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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