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    Музей в своем доме создал пенсионер в Атырауской области

    18 Сентября 2022, 18:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Курмангазинского района Атырауской области Галымжан Мукашев открыл музей в своем доме. В фонде музея пенсионера – более 100 экспонатов, многие из которых редкие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По профессии Галымжан Мукашев, живущий в поселке Жапыракты, бухгалтер. «Коллекционировать старые предметы я начал с детства. Со временем хобби переросло во что- то большее -появление у меня дома мини-музея. Самый ценный экспонат - веретено матери. Но это, конечно, лично для меня. А так большая часть коллекции - это предметы быта 50-70-х годов прошлого века. Хотя есть и вещи, которым более ста лет. Например мини- мельница, подаренная соседом, – свидетель двух веков»,- сказал Галымжан Мукашев.
    В музее можно увидеть старинное веретено из кости животного. В фонде несколько марок телевизоров и радиоприемников, много ручных и настенных часов и музыкальных инструментов, ламп, пленочных фотоаппаратов.
    «После меня останутся потомки. Хочу чтобы все это осталось для них как мое наследие. И они продолжили это дело. Ведь сохранить историю вот в таком виде - это тоже имеет воспитательный смысл. Молодые должны знать, как жили их отцы, деды, прадеды»,- считает Галымжан Мукашев.
    Домашний музей открыт для всех желающих познакомиться с экспонатами.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область История Казахстана Общество
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