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    Музей под открытым небом организовали спасатели, полицейские и судьи в Акмолинской области

    8 Мая 2021, 19:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Выставка под открытым небом «Майдангерлер мұрасы», приуроченная к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, организована в музее имени М. Габдуллина города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В организации выставки, развернувшейся под открытым небом, приняли участие сотрудники музеев департамента полиции Акмолинской области, Кокшетауского технического института Комитета по ЧС, Акмолинского областного суда.

    «Департамент полиции Акмолинской области представил экспонаты из фонда музея, в числе которых форменное обмундирование с комплектом наград участников ВОВ Айдархана Байкенова и Ивана Емелина, а также архивные фотодокументы, ордена и медали, именные пистолеты, ружья, парадные шашки, кортики с ножнами и многое другое», - отметили в ведомстве.

    В числе наград Почетного работника МВД РК, воевавшего в составе легендарной 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии, Айдархана Байкенова были представлены ордена Отечественной войны I, II степеней, орден Славы III степени, а также различные юбилейные медали. За героическое сражение в годы войны полковник милиции в отставке, участник ВОВ Иван Емелин был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, которые воочию смогли увидеть посетители выставки.

    «Мы хотим, чтобы представители всех поколений знали и помнили о заслугах наших легендарных земляков – акмолинцев, участников ВОВ, в числе которых более двухсот ветеранов органов внутренних дел. Не нужно забывать об их героических судьбах», - поделилась, подытоживая первую экскурсию, заведующая музеем департамента полиции Амантай Искакова.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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