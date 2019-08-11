Музей исламской культуры открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске, в мечети «Халифа Алтай», открыли Музей исламской культуры, передает МИА «Казинформ».

Открытие музея в первый день священного праздника Курбанайт стало большим подарком для прихожан.

В Музее исламской культуры показана история возникновенияи развития ислама в Казахстане: от тенгрианства до ислама наших дней.

«Здесь есть экспонаты, связанные не только с исламом, вэтих стенах находится частичка культурного наследия нашего народа, – сказалпредставитель Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскомурегиону Ермек кажы Мукатай. – Мечеть - не просто место для поклонения ипроведения религиозных обрядов, это культурно-образовательный центр».

Важность музея отметил и руководитель отделаблаготворительного фонда и уакыф Духовного управления мусульман КазахстанаКамалжан Турдыбаев.





Теперь жителям не нужно искать всю важную информациюизвне, достаточно посетить мечеть. Ведь здесь можно увидеть массу любопытныхвещей: от макетов Каабы, мечети «Халифа Алтай», двухминаретной мечети городаСемей, Тайказана, который находится в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, до оригиналакниги «Диуани хикмет» Яссауи, привезеннойиз Бухары, а также инсталляций Балбал тас, Культегин. Все это, несомненно,привлечет внимание каждого.

Как отметил Ермек кажы Мукатай, самое ценное в музее -это книги. Самым древним из них 500-600 лет, относительно новыми можно назватькниги, имеющие 100-200-летнюю историю. Примечательно, что здесь можно почитатьне только оригиналы книг или же их копии на бумажных носителях, ознакомиться сними можно и в электронном формате. К примеру, музей может удивить интерактивнымКораном, который имеет сенсорный экран и звуковое сопровождение. Содержание можно прочесть на четырех языках.

Экспонаты собраны из разных регионов Казахстана. Такжекопии некоторых из них были привезены из Кембриджского университетаВеликобритании. Отрадно, что вместе с тем и сами жители области активностараются разнообразить и дополнить фонд музея. К примеру, жители Курчумскогорайона преподнесли музею позолоченную книгу, монеты из серебра, бронзы времен Караханидов.





Инициатива создания Музея исламской культуры принадлежитакиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову. Стоит отметить, что этоединственный подобный музей в стране.

Глава региона лично посетил открытие и дал положительнуюоценку экспонатам собранным здесь. Добавив, что важно продолжать работу подальнейшему развитию музея.

«Стены одного из блоков нужно оформить в виде панорамы,которая будет отражать историю Казахстана от создания Казахского ханства донаших времен», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Отметим, музей будет пополняться новыми экспонатами впостоянном режиме.



