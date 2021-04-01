Мутацию штамма КВИ обнаружили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 25 марта текущего года, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, Акмолинская область находится в «зеленой» зоне. Однако, несмотря на это, главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина на прошедшем брифинге призвала акмолинцев не расслабляться и продолжать соблюдать все санитарные нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить в разрезе по регионам именно Акмолинской области: в «красной» зоне находятся Кокшетау, Шортандинский, Астраханский районы и район Биржан Сал, в «желтой» зоне - Степногорск, Аккольский, Аршалынский, Бурабайский, Есильский, Коргалжынский и Зерендинский районы, в «зеленой» зоне - все остальные районы», - пояснила А. Мусина.

По словам спикера, прослеживается тенденция роста заболеваемости в пристоличных регионах области: Аршалинском, Целиноградском, Шортандинском и Аккольском районах, что связано с ежедневной миграцией населения из находящегося в «красной» зоне Нур-Султана и обратно.

Так, на 31 марта в области зарегистрировано 15370 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 104 были летальными. За последние сутки зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 36 с симптомами и 12 - без симптомов.

Говоря о заболеваемости среди школьников, главный санврач отметила, что с начала учебного года зарегистрирован 991 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 среди учащихся: 399 среди обучающихся в штатном режиме, 592 - среди находящихся на дистанционном обучении. За минувшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания среди школьников.

Наибольшее количество заболевших школьников регистрируется в Кокшетау, Степногорске, Бурабайском, Зерендинском, Сандыктауском районах. Для недопущения ухудшения осложнения эпидемиологической ситуации, учебный процесс в четвертой четверти будет проходить без изменений. Но в случае стабилизации эпидобстановки, по словам спикера, будет рассмотрен вопрос о возврате к традиционной форме очного обучения.

«Из-за появлением новых штаммов вируса в РК проводятся исследования циркулирующих штаммов КВИ. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс-ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. Министерством здравоохранения проводилось исследование штаммов, и по всем регионам РК были отобраны пробы у больных КВИ. В Акмолинской области из 10 исследованных проб у одного больного выявлен положительный результат. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца. Профилактика и лечения КВИ с мутациями идентичны действующим на сегодняшний день подходам», - пояснила главный санврач.

Между тем, А. Мусина призвала акмолинцев и гостей области, несмотря на нахождение в «зеленой» зоне, не расслабляться.

«Мы все помним печальный опыт лета 2020 года, когда после введения послабления карантина и снятия блокпостов всю страну буквально захлестнула волна заболеваемости. Помним ежедневную статистику заболевших и умерших людей. Помните, что при несоблюдении санитарных мер, в любое время ситуация может измениться в худшую сторону. Призываем всех неукоснительно соблюдать требования постановлений главных государственных санитарных врачей РК и Акмолинской области», - резюмировала А. Мусина.