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    Мусульманское кладбище планируют закрыть в Сарыагаше

    2 Марта 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сарыагаше планируют закрыть мусульманское кладбище, расположенное рядом с центральной мечетью. Проект решения акима города Мухита Доспулова опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом мнения жителей Сарыагаша и ввиду невозможности захоронения погибших на территории кладбища, расположенного рядом с центральной мечетью города, решено закрыть мусульманское кладбище по улице Исмаилова», - говорится в проекте.

    В пояснительной записке к документу сказано, что решение не повлечет за собой негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует финансовых затрат.

    Ответственным за исполнение назначен заместитель акима. Контроль за выполнением градоначальник оставил за собой.

    Автор:

    Анеля Касымова

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