Мусоросжигательный завод построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы к 2027 году намерены построить завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии, мощностью 500 тыс. тонн в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин на заседании маслихата сообщил, что весь мусор из города вывозится на полигоны Алматинской области: в поселках Айтей и Али, а также в городе Талгар.

«Земля и окружающая среда, на которой находится мусорный полигон, уже отравлена на ближайшие десятилетия. Продукты разложения, выделяя вредные вещества, загрязняют не только почву и подземные воды, но и отравляют воздух выделяющимися газами от распада органических веществ. Все эти полигоны расположены в Алматинской области. Мы живем с вами в непосредственной близости от них», - заявил замакима.

Он отметил, что для целого ряда стран, решением проблемы является переход от полигонного захоронения мусора к мусоросжиганию.

«К 2027 году мы намерены построить завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии мощностью 500 тыс. тонн в год, сумма инвестиций 150 млн евро. Этот завод позволит полностью утилизировать отходы города Алматы. После введения в эксплуатацию завода встанет вопрос полигонов в Алматинской области, которые являются источником выбросов в атмосферу. Рекультивация данных полигонов должна найти свое отражение при утверждении Комплексного плана агломерации», - отметил Аскар Амрин.

По его словам, в настоящее время также нет стимулирующих программ по переходу населения и организаций на раздельный метод сбора мусора. Отсутствуют особые правила управления отходов для кафе, ресторанов и отелей, а также нет правил проведения культурно-массовых мероприятий, после которых остается много мусора.

«Нами ведется разработка Программы управления отходами, в том числе для активизации взаимодействия в сфере управления ТБО города с агломерацией. В 2023 году примут усовершенствованные правила благоустройства в части управления отходами», - поделился планами спикер.

Установят 279 специальных площадок для размещения крупногабаритных и строительных отходов от населения.

«В крупных сетевых магазинах к концу 2025 года за счет частных инвестиций предлагается установить фандоматы по приему упаковки из-под напитков и контейнеров для сбора стеклянных бутылок и банок. В 2023 году реализуют проект «Зеленая школа» с привлечением НПО, а также проведут модернизацию, построят 772 новых подземных контейнерных площадки для сбора ТБО», - добавил он.

Аскар Амрин отметил, что для повышения эффективности сбора и транспортировки отходов до 2025 года внедрят систему диспетчеризации для спецтехники всех мусоровывозящих организаций.

«Принятие вышеизложенных мер позволит увеличить долю переработки твердых бытовых отходов к их образованию до 32% в 2025 году, в 2030 году - до 80%. Также это позволит уменьшить объем образования отходов у источников к 2030 году до 10% за счет повышения уровня экокультуры и поэтапного внедрения раздельного сбора отходов. В рамках системы управления отходами в Алматинской агломерации внедрят полный цикл утилизации отходов в Алматы», - пояснил Аскар Амрин.