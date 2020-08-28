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    Муслим Алтынбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК

    28 Августа 2020, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

    Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Алтынбаев Муслим Мухтарович родился 19 января 1966 года.

    В 1987 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов по специальности «штурман боевого управления»;

    В 1995 году — курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

    В 1998 году военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской Федерации;

    В 2004 году Национальный университет обороны Вооруженных Сил США.

    1987-1996 годы — офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО;

    1996-1998 годы — слушатель академии;
    1998-2006 годы — помощник военного атташе Посольства Республики Казахстан в США;
    2006-2007 годы — заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан;
    2007-2009 годы — начальник главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан;
    2009-2010 годы — первый заместитель командующего — начальник штаба;
    2010-2013 годы — командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных Сил Республики Казахстан;
    2013-2016 годы — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;

    С ноября 2016 года - назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Казахстана.

    С 6 октября 2017 года - назначен заместителем министра обороны РК

    Фото: azh.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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