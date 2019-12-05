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    Мушайра в честь 28-летия Независимости РК прошла в Акмолинской области

    5 Декабря 2019, 06:20

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло поэтическое состязание акынов «Тәуелсіз елімді жырлаймын», посвященное 28-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области, в рамках программы Главы государства «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», а также под эгидой проекта «Ақмола-адалдық алаңы» в ДК «Достар» состоялось поэтическое состязание среди молодых поэтов-акынов - мушайра в честь 28-летия Независимости РК.

    «Мы провели это мероприятие в целях патриотического воспитания молодого поколения, пропаганды духовного национального наследия и пробуждения национального самосознания, а также популяризации благородных качеств человека, порядочности, справедливости. В конкурсе приняли участие 26 талантливых поэтов и исполнителей в возрасте от 16 до 29 лет из городов Петропавловска, Семея, Нур-Султана, Степногорска и Кокшетау», - поделилась с МИА «Казинформ» организатор мероприятия, руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.

    Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Бердалин, который также присутствовал на состязании, отметил, что акыны играют большую роль в формировании антикоррупционной культуры общества.

    «Гран-при конкурса завоевал сотрудник Акмолинской областной научно-универсальной библиотеки им. М. Жумабаева Оралбек Нуріш. Первое место – у студентки Центрально-Казахстанской Академии Асемгүл Серікбол, второе – у Абылая Мәулена из Нур-Султана и Абылайхана Әшімхана из Петропавловска. Третье место заняли Еламан Оспан из Семея и ученица школы акынов им. Кокена Шакеева Қарашаш Ұғылан», - отметили в департаменте по противодействию коррупции по Акмолинской области.

    Все победители были награждены благодарственными письмами и памятными призами.

    В завершение мероприятии руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова поздравила победителей и пожелала дальнейших побед.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура День Независимости
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