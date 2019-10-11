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    Мушайра в честь 125-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау

    11 Октября 2019, 18:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 молодых акынов приняли участие в мушайре, посвященной 125-летию Сакена Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Центральной модельной библиотеке Кокшетау прошло состязание среди акынов областного центра - мушайра «Сәкен - жырдың сарқылмас дариясы».

    «В текущем году мы отмечаем 125 лет со дня рождения трех титанов казахской литературы – Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина и Ильяса Жансугурова. Их произведения всегда пользовались большой популярностью, ведь в них воспевались самобытность казахского народа, любовь к Родине, почитание традиций, родного языка, дух патриотизма, были отражены быт наших предков, тяготы их жизни, революции, восстания и другие исторические события», - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.

    Как было отмечено, Сакен Сейфуллин - основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель, основатель Союза писателей Казахстана, внесший вклад в формирование прогрессивных взглядов молодежи.

    Мероприятие открыли молодые певцы, исполнившие поэму «Кокшетау» С. Сейфуллина. А затем 15 кокшетауских молодых акынов представили на суд жюри свои стихотворения, посвященные великому поэту и писателю.

    По итогам конкурса обладателем 1-го места стал журналист канала «Қазақстан-Көкшетау» Абзал Балтабай, который теперь примет участие в областном туре. 2 место занял ученик школы акынов города Кокшетау имени Кокена Шакеева Думан Самат, бронзовым призером стала Альмира Әлмембет. Все участники были награждены.

    Впереди – областной этап конкурса и посвященная С. Сейфуллину конференция, в которой примут участие знаменитые ученые и родственники поэта.

    Автор:

    Оксана Матасова

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