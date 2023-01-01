Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 80 лет исполнилось казахстанскому культурологу, дипломату, государственному и общественному деятелю Мурату Ауэзову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мурата Ауэзова с юбилеем поздравил президент корпорации «Атамұра» Рахимгали Кул-Мухаммед, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня сыну казахского писателя Мухтара Ауэзова, известному востоковеду, тюркологу, культурологу, эссеисту, деятелю казахской дипломатии Мурату Мухтаровичу

Ауэзову исполнилось 80 лет. В первый день Года Кролика я начал с посещения семьи Ауэзовых и поздравления дяди Мурата с юбилеем! Мурат ага, с днём рождения! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашей семье», - поздравил он.

Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области. Окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, филолог-востоковед (1965).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института народов Азии и Африки Академии наук СССР (1965-1966); младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР, в т.ч. руководил работой группы эстетики Института философии и права (1970-1976); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1977-1980); заведующий отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1980-1982); главный редактор, художественный руководитель киностудии «Казахфильм» (1982-1988); председатель главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989); вице-президент международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989-1990); депутат Верховного Совета Казахской ССР, член Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1991); председатель Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1992-1995); заведующий отделом истории и теории культуры научного центра проблем культуры, художественный руководитель телерадиокомпании «Мир» в Казахстане (1995-1998); начальник Алматинского областного управления информации и общественного согласия (1998); ведущий научный сотрудник Дома-музея Мухтара Ауэзова (1998-1999); исполнительный директор, президент фонда «Сорос-Казахстан» (1999-2003); генеральный директор Национальной библиотеки Республики Казахстан (2003-2007). Сейчас является президентом фонда Мухтара Ауэзова.



