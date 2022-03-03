Мурата обратился к Головкину перед боем за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) поделился мнением о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я был разочарован [переносом], потому что такой бой действительно может состояться только один раз. Я очень благодарен Геннадию Головкину, что он всё-таки состоится. В конце года период спаррингов был коротким, так что, я считаю, что этот период отсрочки только улучшил меня. Я в очень хорошей форме и хочу показать свое лучшее выступление», — заявил Мурата.

Головкин и Мурата сразятся за три чемпионских пояса в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO.



