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    Мурата обратился к Головкину перед боем за три титула

    3 Марта 2022, 21:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) поделился мнением о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я был разочарован [переносом], потому что такой бой действительно может состояться только один раз. Я очень благодарен Геннадию Головкину, что он всё-таки состоится. В конце года период спаррингов был коротким, так что, я считаю, что этот период отсрочки только улучшил меня. Я в очень хорошей форме и хочу показать свое лучшее выступление», — заявил Мурата.

    Головкин и Мурата сразятся за три чемпионских пояса в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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