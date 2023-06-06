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    Мурат Журебеков покинул пост акима Актобе

    6 Июня 2023, 23:59

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июня, Мурат Журебеков, сообщил, что покинул пост акима Актобе. Причиной стал переход на другую работу в Астане, передает МИА «Казинформ».

    Свой уход Мурат Журебеков прокомментировал в Facebook.

    «Уважаемые актюбинцы! Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима города Актобе, в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью и, конечно, школой опыта. Выражаю главе региона Ералы Лукпановичу и всем коллегам свою благодарность», - написал Мурат Журебеков.

    Он также поблагодарил всех актюбинцев за поддержку.

    «Время не стоит на месте. Надеюсь, что работа, начатая совместно с вами, окажет положительное влияние на развитие нашего города. Не сомневаюсь, что увижу дорогой сердцу Актобе в числе архитектурных центров нашей страны. Дорогие земляки! Для меня нет лучшего благословения, чем ваша благодарность. Я продолжу вносить свой вклад в развитие нашей страны и в новой должности», - подытожил бывший аким Актобе.

    Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

    Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

    В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».

    С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

    С декабря 2019 года до января 2023 года — первый вице-министр энергетики РК.

    С января 2023 года до настоящего времени был акимом города Актобе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки Акимат Актобе
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