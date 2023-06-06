Мурат Журебеков покинул пост акима Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июня, Мурат Журебеков, сообщил, что покинул пост акима Актобе. Причиной стал переход на другую работу в Астане, передает МИА «Казинформ».

Свой уход Мурат Журебеков прокомментировал в Facebook.

«Уважаемые актюбинцы! Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима города Актобе, в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью и, конечно, школой опыта. Выражаю главе региона Ералы Лукпановичу и всем коллегам свою благодарность», - написал Мурат Журебеков.

Он также поблагодарил всех актюбинцев за поддержку.

«Время не стоит на месте. Надеюсь, что работа, начатая совместно с вами, окажет положительное влияние на развитие нашего города. Не сомневаюсь, что увижу дорогой сердцу Актобе в числе архитектурных центров нашей страны. Дорогие земляки! Для меня нет лучшего благословения, чем ваша благодарность. Я продолжу вносить свой вклад в развитие нашей страны и в новой должности», - подытожил бывший аким Актобе.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

С декабря 2019 года до января 2023 года — первый вице-министр энергетики РК.

С января 2023 года до настоящего времени был акимом города Актобе.



