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    Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК

    4 Января 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Премьер-Министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

    Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

    В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».

    С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

    С декабря 2019 года и по настоящее время — первый вице-министр энергетики РК.


    Фото: primeminister.kz
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