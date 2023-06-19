Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Советником Премьер-Министра РК назначен Журебеков Мурат Утемисович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова (1999 год), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2001 год), Университет Strathclyde (г. Глазго, Шотландия, 2003 год), Гарвардскую школу бизнеса (г. Бостон, США, 2013 год), Казахстанско-Британский технический университет (2019 год).

В разные годы занимал ответственные должности в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г.Лондоне, АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «PSA».

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК, затем был назначен первым вице-министром энергетики.

С января по июнь 2023 года занимал должность акима города Актобе.