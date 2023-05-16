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    Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области

    16 Мая 2023, 10:44

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 15 мая 2023 года Мурат Ажинурович Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

    Мурат Тлеубердиев родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области. Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы. В разные годы занимал различные ответственные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника Управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы.

    До настоящего назначения возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.

    За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом «Айбын» II степени. Почетный работник прокуратуры.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Генпрокуратура Назначения
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