Мурат Темиржанов назначен председателем комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Темиржанов Мурат Баритович назначен на должность председателя комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Мурат Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета города Кокшетау. В 2001 году — и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району. В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. В 2013-2014 годы являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК. В 2016-2021 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

С января текущего года и по настоящее время — советник министра сельского хозяйства РК.

Ранее сообщалось, что Бимендина Гульжахан Амангельдиевна освобождается от должности председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в связи с переходом на другую работу.