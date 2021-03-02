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    Мурат Темиржанов назначен председателем комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

    2 Марта 2021, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Темиржанов Мурат Баритович назначен на должность председателя комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Мурат Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета города Кокшетау. В 2001 году — и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району. В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. В 2013-2014 годы являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК. В 2016-2021 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

    С января текущего года и по настоящее время — советник министра сельского хозяйства РК.

    Ранее сообщалось, что Бимендина Гульжахан Амангельдиевна освобождается от должности председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в связи с переходом на другую работу.

    Автор:

    Правительство РК Минсельхоз Назначения Сельское хозяйство
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