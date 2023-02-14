Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Мурат Сауриков возглавил управление пассажирского транспорта и автодорог акимата Жамбылской области

    14 Февраля 2023, 14:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона назначен Сауриков Мурат Куттыбаевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    42-летний Мурат Сауриков уроженец Жамбылского района Жамбылской области, имеет два высших образования. Окончил Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «Организация дорожного движения» и по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом отдела безопасности дорожного движения и приемки работ Жамбылского областного управления комитета по развитию транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан.

    С 2013 по 2018 годы работал главным специалистом отдела автомобильных дорог управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

    С октября 2018 года занимал должность руководителя отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.


    Фото пресс-служба Жамбылского областного акимата

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Назначения Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перизат Садуакас назначена зампредседателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
    Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
    Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны
    Даурен Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров