Мурат Нуртлеу проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу проголосовал на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке №59, расположенном во Дворце школьников имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.



