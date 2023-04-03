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    Мурат Нуртлеу назначен заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК

    3 Апреля 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Этим же Указом Мурат Нуртлеу освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился в 1976 году в Алматы.

    Окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби (1998).

    В 1998-1999 годах - референт, атташе Службы государственного протокола МИД.

    В 1999-2003 годах - атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

    В 2003-2004 годах - второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД.

    В 2004-2006 годах - советник министра иностранных дел.

    В 2007 году - руководитель секретариата министра иностранных дел.

    Кроме того, в 2007 году работал заместителем руководителя аппарата сената парламента.

    В 2007-2011 годах - руководитель аппарата сената парламента.

    В 2011 году - посол по особым поручениям министерства иностранных дел.

    Также в 2011 году - директор Департамента Азии и Африки МИД.

    В 2011-2014 годах - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

    В 2014-2016 годах - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.

    В 2016-2019 годах - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

    С марта 2019 года - помощник Президента РК.

    С января 2022 года - первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

    С февраля 2022 года - руководитель Администрации Президента РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Правительство РК Назначения
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