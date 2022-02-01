Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 1 февраля 2022 года

№ 801

Распоряжением Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился в 1976 году в Алматы.

Окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби (1998).

В 1998-1999 годах - референт, атташе Службы государственного протокола МИД.

В 1999-2003 годах - атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

В 2003-2004 годах - второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД.

В 2004-2006 годах - советник министра иностранных дел.

В 2007 году - руководитель секретариата министра иностранных дел.

Кроме того, в 2007 году работал заместителем руководителя аппарата сената парламента.

В 2007-2011 годах - руководитель аппарата сената парламента.

В 2011 году - посол по особым поручениям министерства иностранных дел.

Также в 2011 году - директор Департамента Азии и Африки МИД.

В 2011-2014 годах - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

В 2014-2016 годах - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.

В 2016-2019 годах - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

С марта 2019 года - помощник Президента РК.



