Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 1 февраля 2022 года
№ 801Распоряжением Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился в 1976 году в Алматы.
Окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби (1998).
В 1998-1999 годах - референт, атташе Службы государственного протокола МИД.
В 1999-2003 годах - атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.
В 2003-2004 годах - второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД.
В 2004-2006 годах - советник министра иностранных дел.
В 2007 году - руководитель секретариата министра иностранных дел.
Кроме того, в 2007 году работал заместителем руководителя аппарата сената парламента.
В 2007-2011 годах - руководитель аппарата сената парламента.
В 2011 году - посол по особым поручениям министерства иностранных дел.
Также в 2011 году - директор Департамента Азии и Африки МИД.
В 2011-2014 годах - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
В 2014-2016 годах - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.
В 2016-2019 годах - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.
С марта 2019 года - помощник Президента РК.
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